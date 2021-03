Além de Flávio Bolsonaro, Jair e Carlos também estariam envolvidos em crimes de 'rachadinhas' Reprodução/Flickr

Por iG

Publicado 15/03/2021 15:37 | Atualizado 15/03/2021 15:40

Brasília - Parlamentares do PSOL vão apresentar um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar possíveis crimes de corrupção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e de seu filho Carlos Bolsonaro (Patriotas), atual vereador do Rio.

Segundo reportagem publicada nesta segunda-feira (15) pelo Uol, a quebra de sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) aponta indícios de que o esquema de rachadinha também acontecia nos gabinetes de Jair Bolsonaro - enquanto deputado federal - e de Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A intenção do PSOL é entrar com o pedido ainda hoje e, ao longo dos próximos dias, coletar pelo menos 171 assinaturas, o mínimo necessário para a abertura do inquérito.



"Um completo absurdo, ainda mais para um grupo que assume o poder defendendo o combate à corrupção. Sabemos que essa nunca foi uma verdade para eles. O PSOL exige ampla investigação e esperamos contar com apoios suficientes para instalar uma CPI que apure essas operações lideradas pelo presidente e seus filhos", disse Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados.