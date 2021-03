Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:23

Para ampliar e qualificar a atuação dos profissionais do Programa Criança Feliz, o Ministério da Cidadania lançou neste mês mais um curso no Portal Capacitação Cidadania. Ao todo, são 40 horas de duração destinadas a multiplicadores estaduais, supervisores municipais, visitadores domiciliares, gestores municipais de assistência social, técnicos do CRAS e demais atores de políticas voltadas para a Primeira Infância.O curso "Programa Criança Feliz: Dialogando com as famílias" foi elaborado pelo Departamento de Formação e Disseminação (DFD) da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), e pelo Departamento de Atenção à Primeira Infância (DAPI), da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância (SNAPI), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio de chamada pública do CNPq. Todos os que concluírem a formação receberão certificado.As inscrições podem ser realizadas até 20 de abril e o curso deve ser finalizado até o dia 30 do mesmo mês. O objetivo é aprofundar os conhecimentos dos participantes sobre as etapas de desenvolvimento infantil e a importância do brincar, de modo que os profissionais possam apoiar as crianças durante a visita e encaminhá-las, quando necessário, à rede de serviços do território. Serão abordados temas como as dimensões do desenvolvimento infantil, os processos de aprendizagem, a gestação, o parto e o pós-parto.Também estão disponíveis na plataforma outras iniciativas sobre a mesma temática, como os cursos "Curso Básico do Programa Criança Feliz", "A Promoção do Desenvolvimento Infantil e o PCF", "Programa Criança Feliz - Conhecendo a Família e a Comunidade" e "Criança Feliz - Planejando as ações". Para acessar o Portal EaD do Ministério da Cidadania, clique aqui e realize o cadastro. A plataforma oferece atualmente 32 cursos e diversos tutoriais sobre temas como Primeira Infância, Assistência Social e Programa Bolsa Família, entre outros.Ao acessar o portal, selecione no canto esquerdo a opção "Novo usuário" e preencha todos os dados solicitados. Em seguida, faça o login digitando o número do CPF e a senha. Já no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), será possível entrar na área de "Cursos" e clicar sobre o nome da capacitação para a qual deseja se inscrever.Para receber o certificado, o participante deve realizar o teste final e obter o desempenho mínimo de 60% e a Avaliação de Reação. Em caso de dúvidas sobre o funcionamento do Portal Capacitação Cidadania, acesse "Perguntas Frequentes" ou entre em contato pelo e-mail [email protected]