Por Agência Brasil

Publicado 15/03/2021 22:15

São Paulo - A Associação Médica Brasileira (AMB) e mais de 50 sociedades de especialidade médica lançaram nesta segunda-feira (15) o Comitê Extraordinário de Monitoramento covid-19. O objetivo do grupo é monitorar a pandemia em todo o território nacional e as ações dos órgãos responsáveis pela saúde pública. O comitê funcionará permanentemente enquanto durar a pandemia e vai transmitir orientações atualizadas para os cidadãos e para os profissionais de medicina.



Em carta aberta, as associações de médicos defenderam a vacinação em larga escala, o distanciamento social e a conscientização da população quanto às regras de prevenção contra o contágio do novo coronavírus.



"O momento torna necessárias comunicações recorrentes com esclarecimentos e orientações à saúde, por mais simples que pareçam. São elas a vacina, o combate às fake news e a conscientização individual e coletiva para as medidas de prevenção", diz o texto.



O documento destaca ainda o momento grave da pandemia e pede "união das inteligências" do país. "O Brasil requer união de suas inteligências, da soma de conhecimentos científicos, de estratégias unificadas e ação imediata. Não pode prevalecer a máxima do cada um por si. Nós, médicos, por ética, retidão e compromisso com os pacientes, dizemos claramente à Nação: o controle da situação nos foge às mãos, pois não estão sob nosso comando as ações, nem a gestão de saúde", diz ainda a carta.