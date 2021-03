Brasil

Fachin quer incluir na pauta os recursos contra anulação de condenações de Lula

Subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo sustenta que as condenações e os processos contra Lula devem ser mantidos, 'com base na jurisprudência do Supremo, e com vistas a preservar a estabilidade processual e a segurança jurídica'

