Em 2016, o jovem foi destaque na imprensa nacional pela história de superação Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 17:27

Rio - Na noite desta quinta-feira, um jovem, que se tornou a primeira pessoa sem braços a dirigir no Amazonas, foi preso por estar conduzindo um grupo de criminosos que planejavam assaltar em Manaus. Leonardo de Souza Cavalcante, de 23 anos, foi pego em flagrante portando uma pistola e dois projéteis, e estava com outros dois suspeitos que conseguiram fugir. Em 2016, quando tirou a CNH, Leonardo chegou a ser pauta de diversas matérias na imprensa nacional por sua história de superação. Ele foi liberado após o pagamento de fiança e vai responder ao processo em liberdade.

O flagrante aconteceu durante o patrulhamento de uma equipe da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul da capital. Os oficiais receberam uma denúncia sobre um veículo ocupado com homens armados, que estariam se preparando para assaltar. Quando os policiais chegaram no local, os suspeitos fugiram em alta velocidade, mas foram pegos.

Publicidade

Leonardo Cavalcante foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) por volta das 21h30. Os outros dois suspeitos que estavam com ele estão sendo procurados sob a coordenação das equipes do 2º DIP.

"A minha condição me motiva mais. Quero mostrar que nossos sonhos podem se tornar realidade. Não há barreiras que nos impeçam de realizá-los. As pessoas me olham chocadas, mas não ligo para isso. Até me divirto", disse o jovem em entrevista ao G1 pouco tempo antes de tirar a habilitação.