Um homem que carregava artefatos explosivos junto ao corpo foi preso nesta terça-feira (16) após ameaçar explodir uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

O suspeito, que não teve nome divulgado, é cadeirante, e teve seu benefício social cortado, e pediu a presença da imprensa no local. O vigia da agência foi quem acionou a polícia militar, e disse que o homem carregava dinamites.

Segundo informações da Polícia, caso seja comprovado que o artefato era explosivo, ele é capaz de explodir um quarteirão inteiro.

Após entrar em negociação, o homem se rendeu, foi detido e conduzido a um hospital da região para ser avaliado.