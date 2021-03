Por iG

Publicado 18/03/2021 13:20

São Paulo - A cidade de São Paulo registrou a sua primeira morte em decorrência da falta de leitos de UTI e a informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Covas nesta quinta-feira (18). Trata-se de Renan Ribeiro Cardoso , de 22 anos de idade. A informação é do portal G1.

Renan deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Mateus, na zona leste paulistana, no último dia 11 de março. Sua situação era considerada grave e uma vaga no Sistema Cross - que controla as vagas disponíveis no SUS - foi acionado.

Maria de Jesus Ribeiro Andrade, a mãe de Renan, falou em entrevista que "não deu tempo por falta de socorro. Por falta de oxigênio, o meu filho não está aqui".

Renan chegou a ser internado no dia 13, mas foi intubado e teve uma parada cardiorespiratória em seguida.