Brasil

Polícia Federal prende militares envolvidos em tráfico de cocaína em avião da FAB

Operação é um desdobramento da prisão do sargento Manoel Silva Rodrigues, preso com cocaína durante viagem com a comitiva do presidente Bolsonaro em 2019, na Espanha

Publicado 18/03/2021 16:17 | Atualizado há 3 segundos