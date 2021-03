Levantamento do instituto apontou um aumento no temor em relação à pandemia entre os brasileiros AFP

Na noite desta quinta-feira (18), o Datafolha divulgou nova pesquisa retratando a percepção dos brasileiros sobre a pandemia da Covid-19 e mostrou que 79% dos entrevistados acreditam que a doença está fora de controle no país. Além disso, 82% disseram ter medo de serem infectados pelo novo coronavírus.

No comparativo com a pesquisa anterior, realizada pelo Datafolha no mês de janeiro, o temor pelo descontrole da pandemia aumentou quase 20 pontos percentuais (era 62%). Além disso, os grupos que acreditavam em um controle parcial ou completo também diminuíram: passaram de 33% para 18% e de 3% para 2%, respectivamente.

O levantamento do instituto mostrou também a evolução do medo causado pela possibilidade de contaminação entre os brasileiros . Em março de 2020, ainda no início da pandemia, 36% diziam ter 'muito medo', 26% apontavam não ter medo algum e apenas 3% confirmaram que já haviam sido infectados. Agora, um ano após a primeira pesquisa, o temor aumentou, com 55% ocupando o topo da escala, apenas 12% citando não sentir medo e 7% revelando já terem sido contaminados.

A pesquisa Datafolha foi realizada com 2.023 brasileiros adultos, via telefone celular, em todas as regiões e estados do país, entre os dias 15 e 16 de março e possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.