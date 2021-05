Lula x Bolsonaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 19:21 | Atualizado 12/05/2021 20:06

Na primeira pesquisa eleitoral do Datafolha após ter recuperado os poderes políticos há dois meses, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sai na frente na corrida presidencial para as eleições de 2022. De acordo com pesquisa, Lula apresenta vantagem de 55% contra 32% de Jair Bolsonaro (sem partido) no segundo turno.

No primeiro turno, Lula chega a 41% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro alcança 23%. Atrás aparecem o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7%, Ciro Gomes (PDT), com 6%, o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 4% e governador João Doria (PSDB), que chega a 3%. Por último, surgem empatados o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo), com 2%.

No total, os adversários de Lula alcançam 47%, apenas seis pontos a mais do que o ex-presidente. Na mesma pesquisa, 9% das pessoas afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, enquanto 4% estão indecisas.

Segundo o levantamento realizado com 2.071 pessoas nos dias 11 e 12 deste mês, de forma presencial, em 146 cidades. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

No segundo turno, Lula receberia a maioria dos votos dados a Doria, Ciro e Huck, enquanto Bolsonaro ganharia dos eleitores que escolheram Moro no primeiro turno. Lula também venceria um possível segundo turno contra Moro (53% a 33%) e Doria (57% a 21%).

No caso do atual presidente, ele empataria tecnicamente com Doria, com 39% contra 40% do governador de São Paulo. Já em uma disputa com Ciro, ele teria 36%, contra 48% do pedetista.