Governador de São Paulo, João Doria Nelson ALMEIDA/AFP

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 12:53

São Paulo - Nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a burocracia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovar soro anticovid desenvolvido pelo Instituto Butantan. Para ele, falta senso de urgência da agência.

"O Instituto Butantan criou um Soro anti-Covid que pode acelerar recuperação e diminuir ocupação de leitos de UTI. Uma ótima notícia. A má notícia é que o Instituto enviou documentação e, mesmo sem riscos à saúde, a burocracia da Anvisa trava os testes. Falta senso de urgência", escreveu o governador de SP.

Publicidade

Doria ainda lembrou da comitiva brasileira que foi até Israel em busca do spray nasal contra a covid-19. "Para piorar, o Ministério da Saúde mandou uma comitiva para Israel para conhecer o soro produzido por lá. Por que ignorar o que pode ser produzido no Brasil? O Instituto Butantan é o maior produtor de soros do mundo e reconhecido por sua excelência", disse ele.

Segundo informou o governo do Estado, o soro é produzido a partir do plasma doado por pessoas que já se recuperaram da covid-19 e deve ser usado até 72 horas após os primeiros sintomas, evitando que quadros mais graves da doença se desenvolvam. Entre os hospitais que oferecem o tratamento em fase de testes estão os Hospitais Israelita Albert Einstein e o Sírio-Libanês, ambos da capital paulista.