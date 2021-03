Ao compartilhar o episódio em suas redes sociais, Shenia brincou: "O prato de hoje vem com direito a um sapo cozido junto com os legumes" Reprodução/Instagram

A influenciadora e enfermeira Shenia Magalhães recebeu uma “marmita anfíbia” quando pediu delivery em uma lanchonete Giraffas, em Brasília (DF), nessa quinta-feira (18). Depois de começar a comer sua refeição, que aparentemente estava normal, ela teve uma surpresa: encontrou uma rã em meios aos legumes. As informações são do portal “Metrópoles”.

Ao compartilhar o episódio em suas redes sociais, Shenia brincou: “O prato de hoje vem com direito a um sapo cozido junto com os legumes”, contou em seu perfil no Instagram, onde tem mais de 280 mil seguidores. No relato, a influenciadora reforçou que não se tratava de uma brincadeira e que o animal, inclusive, chegou cozido juntamente com os legumes.

“A gente já tinha comido uma parte da comida. A rã foi claramente cozida junto com os legumes da salada, só que ela estava no fundo do prato. Então a gente só viu depois que a gente já tinha comido uma parte. O sapo está fedendo, vocês não têm noção”, disse ela.

De acordo com a influenciadora, a lanchonete devolveu o dinheiro pago pela comida depois do que aconteceu. Em seguida, o Giraffas entrou em contato com a influenciadora: “Nossa equipe de qualidade já foi acionada para apurar o que aconteceu e tomar medidas cabíveis”, escreveu Jaime Laranjeiro, diretor de Operações da rede.

Shenia também contou que fez, com seu marido, uma denúncia ao Procon e levou o animal para a Vigilância Sanitária. O casal também registrou uma ocorrência na Ouvidoria da rede de lanchonetes.

Confira a nota enviada pelo Giraffas ao portal Metrópoles na íntegra:

“Fomos surpreendidos na tarde de ontem (quinta-feira) por uma denúncia extremamente grave que teria ocorrido com uma cliente da Rede Giraffas em um pedido de delivery. As equipes de auditoria de conformidade já estão realizando perícia no restaurante e junto à indústria fornecedora, procurando definir o que realmente pode ter acontecido.

Imediatamente, o serviço de delivery da unidade foi suspenso, e o lote do produto, em todas unidades onde foi encontrado, retido e preservado para perícia posterior das equipes técnicas, além de ter as suas vendas suspensas. Auditoria externa foi contratada e está atuando para identificar, inclusive pela análise de DNA, em que momento da linha de produção a contaminação pode ter ocorrido.

O produto em pauta, porção de legumes cozidos, é fornecido pronto por indústria de grande porte, que atende às principais marcas no país, e entregue em embalagens lacradas, sendo apenas abertas e porcionadas quando da preparação dos pratos.

Em 40 anos de história, esse é um fato que jamais ocorreu. Sempre prezamos pela qualidade e pelo rigor na preparação das nossas refeições. Esse é o nosso principal negócio: entregar refeições saborosas, com qualidade e saudáveis para todos.

Estamos também procurando manter contato permanente com a nossa cliente para obter mais informações sobre o fato e para atualizá-la sobre os passos que estão sendo dados.”