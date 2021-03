Por iG

Publicado 19/03/2021 16:25 | Atualizado 19/03/2021 16:26

Internautas e políticos de oposição aproveitaram a queda do WhatsApp, do Instagram e do Facebook na tarde desta sexta-feira (19) para ironizar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e dizer que "agora só falta o Bolsonaro".

O aplicativo de mensagens e as redes sociais ficaram fora do ar por cerca de 40 minutos, mas esse período foi suficiente para que as brincadeiras começassem.

Veja os principais comentários:

O que cairia melhor do que WhatsApp ou Instagram? ️ pic.twitter.com/cQvaGriXy2 March 19, 2021

