Publicado 23/03/2021 11:12 | Atualizado 23/03/2021 11:19

Uma total de 17,7 milhões de votos, o equivalente a 12% do eleitorado, procuram outras opções de voto que não sejam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo pesquisa do PoderData.

Segundo o levantamento, o principal nome entre aqueles que não desejam a reeleição do capitão ou a volta do petista é o de Sergio Moro. O ex-juiz possui 17% das intenções de voto numa eventual disputa sem Lula e Jair. O segundo lugar divide-se em João Amoedo (NOVO) e Luciano Huck, ambos com 10%.

João Doria (PSDB), com 9%; Ciro Gomes, com 7%; e Mandetta (DEM), com 5%, completam a pesquisa. A porcentagem de brancos e nulos registradas neste cenário foi alta, atingindo 28% dos eleitores.

Foram realizadas 3.500 entrevistas em 545 municípios, nas 27 unidades do país. A margem de erro da pesquisa PoderData é de 1,8 ponto percentual.