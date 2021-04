Batalhão da Polícia Militar da Bahia Reprodução

Por iG

Publicado 01/04/2021 17:25

Na quarta-feira (31), na divisa entre Sergipe e Alagoas , um policial militar que foi preso e encaminhado para o 20° Batalhão de Paulo Afonso, foi encontrado morto em uma cela . De acordo com informações da PM local, ele foi encontrado por uma equipe do batalhão. As informações foram apuradas pelo Bahia Notícias.



O resgate foi acionado , porém, quando o Samu chegou ao local o homem, que não teve seu nome relevado, já se encontrava sem vida. Ainda segundo as informações da PM, no local onde o corpo foi encontrado, não havia “características que evidenciasse a causa da morte”.

Uma perícia técnica deve revelar as causas da morte que também será investigada pela Corregedoria da PM e pela Polícia Civil. O policial estava preso após uma decisão da Justiça de Alagoas e não se sabe o motivo que levou a apreensão. Existe uma suspeita de que na cela, o homem teria tido algum ataque psicológico.