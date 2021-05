Vacina da Pfizer funciona contra variante indiana mas eficácia é "levemente menor", aponta estudo REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 15:19

A Pfizer confirmou a entrega de 2,4 milhões de doses ao Ministério da Saúde nesta semana. A chegada dos imunizantes será feita em três dias. O primeiro voo está previsto para pousar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), nesta terça-feira. Já os outros dois quarta e quinta-feira no mesmo local.

Os dois primeiros voos terão lote, cada um, de 936 mil doses do imunizante. Já na quinta-feira, a entrega será de 527 mil vacinas. A chegada dessas doses faz parte do acordo firmado no dia 19 de março, que

contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até o final do terceiro trimestre de 2021.

Somadas aos lotes anteriores, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues. A primeira entrega foi em 29 de abril com 1 milhão de doses, a segunda, em 5 de maio, com 628.290, a terceira, no dia 12 de maio, também com 628.290 doses, a quarta, em 19 de maio, com 629.460 doses e a quinta, em 26 de maio, também com 629.460 doses. As vacinas que estão sendo enviadas ao Brasil estão vindo da fábrica da Pfizer de Kalamazoo, nos Estados Unidos.

No dia 14 de maio, a Pfizer e BioNTech anunciaram um novo acordo com o Ministério da Saúde contemplando o fornecimento de 100 milhões de doses adicionais da vacina. O fornecimento se dará no quarto trimestre de 2021. Ao longo deste ano, as companhias irão fornecer um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil para apoiar o combate à pandemia.

A previsão é que a Pfizer e a BioNTech entreguem mais de 2,5 bilhões de doses em todo o mundo até o final de 2021. A vacina, que é baseada na tecnologia de mRNA, recebeu aprovação regulatória da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 23 de fevereiro.