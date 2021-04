Processo de inscrição para o Sisu começa na terça-feira e vai até as 23h59 de sexta-feira Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 04/04/2021 11:14 | Atualizado 04/04/2021 11:50

O processo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) tem início na terça-feira (06) e vai até as 23h59 de sexta-feira (09). Cerca de 209 mil vagas serão oferecidas aos estudantes que desejam ingressar nas universidades públicas ou federais do Brasil. As informações foram apuradas pela CNN Brasil.

Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020 e não zeraram a redação, estão aptos a participar. Quem fez a prova para treinar, não participará de processo.

A ordem de classificação vai de acordo com o desempenho do aluno nas provas realizadas e as instituições estipulam uma nota mínima para ingresso. As informações estão presentes nos editais formados para cada universidade presente no programa.

A renda familiar não é um critério para se inscrever no Sisu. Porém, existe somente a condição imposta para candidatos a vagas destinadas a estudantes de baixa renda, se a opção for disponibilizada pela universidade.

De acordo com o cronograma divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), o resultado do Sisu será postado no dia 13 de abril. Caso aprovado, o aluno deve se manter atento às instruções para que não perca o prazo da matrícula.

Os candidatos que não forem selecionados para nenhuma opção de curso, poderão se inscrever na lista de espera, que estará disponível em 19 de abril.