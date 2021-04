Na capital paulista, um evento com 130 pessoas foi interrompido pelos policiais Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/04/2021 13:08 | Atualizado 04/04/2021 13:25

A madrugada deste domingo (4) foi novamente movimentada para a equipe montada pela Polícia Civil para coibir a realização de eventos clandestinos em meio à pandemia na cidade de São Paulo. Desta vez, um evento com 130 pessoas foi interrompido pelos agentes e dois bingos foram fechados.

Agora as 2 :30 da manhã no Grajaú, extremo sul, Parque Jarifim Cocaia ,uma Festa Clandestina com 130 pessoas .Todas aglomeradas, sem saída de emergência , com diversos problemas. Temos mais de 300 mil mortos e tem gente fazendo Festa. #usemascara #forcatarefa pic.twitter.com/ibI0yZk9O7 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) April 4, 2021

Publicidade

Mais uma vez, a equipe contava com a colaboração do deputado federal Alexandre Frota, que compartilhou imagens da operação em suas redes sociais: "Agora as 2:30 da manhã no Grajaú, extremo sul, Parque Jardim Cocaia, uma Festa Clandestina com 130 pessoas. Todas aglomeradas, sem saída de emergência, com diversos problemas. Temos mais de 300 mil mortos e tem gente fazendo festa".

Segundo informações do portal G1, o estabelecimento foi autuado pela Vigilância Sanitária e os responsáveis pelo evento encaminhados ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPCC). Além deles, um participante da festa, que tinha um mandado de prisão em seu nome por falta de pagamento de pensão, também foi detido.

Publicidade

Já os bingos, localizados nos bairros da Saúde e de Indianópolis, ambos na zona sul de São Paulo, foram fechados por prática de atividade ilegal, uma vez que os jogos de azar são proibidos no Brasil. Todos os presentes também foram autuados por crime contra a saúde pública.