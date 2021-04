Por IG Saúde

Publicado 05/04/2021 14:32 | Atualizado 05/04/2021 14:46

Caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o uso emergencial da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19, o imunizante pode chegar ao Brasil em apenas uma semana. É o que afirmou o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, nesta segunda-feira (5).O pedido de importação dos imunizantes já foi feito por nove governadores ao órgão regulador. "Os governadores do Nordeste enviaram para a Anvisa uma carta solicitando autorização para importação. Esse documento legal, é preciso ser emitido a autorização pela Anvisa. O diretor-presidente da Anvisa, Almirante Barra Torres, solicitou uma reunião para amanhã com os governadores para alinhar esse processo", revelou Fábio Vilas-Boas, em entrevista ao Jornal da Manhã."Vamos ver o que a Anvisa vai dizer, depende dela a partir de agora, a autorização. Saindo a autorização, em uma semana a vacina está aqui no Brasil", acrescentou Fábio.A negociação pelas doses da vacina russa teve início em março, quando o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a assinatura do contrato para aquisição de 9,7 milhões da Sputnik V. A quantidade de imunizadores do estado faz parte dos 37 milhões de doses acordados com o Consórcio do Nordeste. Segundo o governador, as vacinas serão enviadas em quatro lotes. "Dois milhões em abril, 5 milhões em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho", explicou.