Publicado 01/04/2021 20:42

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, nesta quarta-feira, a complementação do projeto de uso emergencial da vacina russa Sputnik V, encaminhada pela União Química Farmacêutica. Apesar da entrega, ainda faltam documentos para a regulamentação e, por isso, prazo de análise continua suspenso.

O material já está sendo analisado pela equipe técnica da Anvisa. Os documentos fazem parte dos requisitos mínimos para a autorização de uso emergencial. No entanto, de acordo com a agência, ainda faltam documentos para a análise da regulamentação, que terá sete dias úteis para ser feita após a entrega de todos as informações da vacina.