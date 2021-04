Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por iG

Publicado 06/04/2021 20:47

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) prestou queixa nesta terça-feira (6) contra o deputado federal Ivan Valente (PSOL-RJ) por denunciação caluniosa por conta de uma investigação aberta contra ele após provocação do parlamentar do PSOL. As informações são do portal Metrópoles.



O boletim de ocorrência foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil, em Brasília, dizendo que Ivan Valente age com "informações inverídicas" para incriminá-lo.

De acordo com o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ele soube através da imprensa que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou uma investigação preliminar contra ele.

"A vítima informa que tem absoluta convicção estar sofrendo novamente o crime de denunciação caluniosa, isto porque o senhor Ivan Valente é sabedor de sua inocência e tem plena convicção que jamais o declarante cometeu qualquer crime ou ilícito na simples compra de um imóvel, cuja metade foi financiado, contraindo uma dívida de financiamento pelos próximos 30 anos, e que se tratou de uma operação imobiliária absolutamente legítima, legal", afirma o boletim de ocorrência.

Ainda segundo Flávio, há um modus operandi da esquerda "ao longo dos últimos dois anos contra a família Bolsonaro e inclusive contra seu genitor, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro". "Esta é uma prática constante com um único objetivo de tentar incriminá-los de forma fraudulenta", segue o documento registrado na delegacia.

O senador também afirma que essa estratégia usa do aparato estatal para "produzirem um tsunami midiático permanente em desfavor da família Bolsonaro em verdadeira perseguição política obsessiva".