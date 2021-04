Vitória Luiza da Silva, de 20 anos Reprodução/Facebook

Publicado 07/04/2021 12:16 | Atualizado 07/04/2021 13:27

Um homem casado, de 25 anos, confessou ter matado e ateado fogo no corpo da amante em Praia Grande, no litoral paulista, segundo a Polícia Civil. De acordo com a corporação, o corpo da jovem Vitória Luiza da Silva, de 20, encontrado carbonizado, apresentava lesões na cabeça. O homem e a esposa foram presos sob suspeita no homicídio, mas ele negou que a companheira, de 23, tenha envolvimento no crime. A esposa também afirmou não ter participação na morte da vítima. As informações foram apuradas pelo portal G1.

Ainda conforme investigação da polícia, o homem casado mantinha um relacionamento com Vitória, mas a vítima desconhecia o estado civil dele. A jovem descobriu o casamento cerca de um mês antes do crime. Segundo o G1, a polícia identificou que, no dia 31 de março, um dia antes da morte de Vitória, ele teria insistido para conversar com a vítima, e deu a entender que não estava mais casado.

O caso

Responsáveis pela investigação do caso, equipes da 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios (Deic) de Santos apuraram que um carro prata estava rondando a área onde ocorreu o homicídio, no último dia 1º. A corporação identificou o motorista e a esposa. Em relato às autoridades, inicialmente, ele afirmou que os dois procuravam drogas para comprar, e que, mais tarde, retornou sozinho para o local, pelo mesmo motivo.

De acordo com as informações da Polícia Civil, durante o interrogatório feito pelos agentes, o suspeito confessou o homicídio. Ele afirmou que ateou fogo à jovem com gasolina e também acrescentou que a jovem resistiu enquanto ele a levava para matá-la, sofrendo uma queda.



As autoridades ainda aguardam laudo para determinar a causa da morte, uma vez que a vítima, além de ter parte do corpo carbonizado, também tinha lesões na cabeça. As investigações continuam para esclarecer a participação do casal no crime. Os policiais também analisarão as mensagens do celular da vítima.