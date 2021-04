Homem disse que foi parado por três homens em um posto de combustível, que logo anunciaram o assalto e depois levaram o caminhão para o galpão Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 18:37

Minas Gerais - Um motorista de caminhão, de 55 anos, foi preso em flagrante após forjar um roubo de uma carga da cerveja avaliada em R$ 162 mil. A prisão foi efetuada na última segunda-feira, dia 5, em Três Marias, na região Central do estado. Com ele estava o veículo utilizado para o transporte do carregamento, que seguia do estado da Bahia para a capital mineira.



De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PMG), o suspeito foi até a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência afirmando que foi sequestrado enquanto dirigia o caminhão com a carga. O motorista disse que foi parado por três homens em um posto de combustível, que anunciaram o assalto e depois levaram o caminhão para o galpão. Isso teria ocorrido antes de deixar o motorista próximo de uma unidade policial.



Publicidade

"As informações do equipamento do rastreador estavam divergentes da localização informada pelo motorista no registro de ocorrência. E, no momento da prisão, ele apresentou outras alegações sobre o fato que evidenciou a autoria do crime", afirmou a assessoria da Polícia Civil.

O caminhão com o carregamento foi localizado em Três Marias. O homem detido e encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão ao Furto, Roubo e Desvio de Cargas.