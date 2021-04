Ministro Luiz Fux, do STF Fellipe Sampaio SCO/STF

Publicado 10/04/2021 18:21 | Atualizado 10/04/2021 19:21

Rio - O ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal Federal (STF), marcou para a próxima quarta-feira (14), o julgamento sobre a CPI da Covid. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que a Comissão Parlamentar de Inquérito não deveria investigar apenas o governo federal, mas também prefeitos e governadores.

Na última quinta (7), o ministro Luís Roberto Barroso, também do STF, determinou a instalação da CPI. O objetivo da comissão é investigar as ações e possíveis omissões do governo Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus.

Entregue em fevereiro, o pedido da oposição já havia preenchido todos os requisitos, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito ao cargo com apoio do presidente, vinha resistindo em instalá-la.

Além de irritar o Palácio do Planalto, a decisão de Barroso também provocou mal-estar em uma ala do tribunal, que não vê com bons olhos a abertura dos trabalhos de uma comissão em plena pandemia. Mesmo assim, integrantes do STF e da Procuradoria-Geral da República (PGR) ouvidos reservadamente pelo Estadão avaliam que é provável que a liminar do ministro seja referendada.

