Saúde refaz cronograma e prevê 9 milhões de vacinas a menos em abril Imagem de divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/04/2021 12:07

É possível encontrar oferta de imunizantes contra a Covid-19 por meio da internet e até negociar pelo WhatsApp, segundo revelou uma reportagem do jornal 'Estadão'. É possível receber, via o mensageiro, uma proposta de 20 milhões de doses do modelo de Oxford-AstraZeneca, por cerca de R$ 26,50 cada um. A oferta, porém, não tem garantia de entrega ou aval da fabricante.

A oferta de doses foi feita pela empresa alemã GB Trading, que vende luvas, máscaras e álcool em gel pela internet. A reportagem do jornal entrou em contato com a empresa fingindo querer os imunizantes.

Publicidade

A exigência da empresa foi pagar metade do valor antecipadamente. Cobrado sobre provas de que a compra é segura, o vendedor se esquivou, ficou irritado e negou ser um golpista.

A compra de tais imunizantes de origem duvidosa pode ser impulsionado pela polêmica referente à compra das doses por empresas privadas. Empresários querendo fular a fira da vacinação também podem ser potenciais compradores das tais doses.

Publicidade

Como foi o caso de empresários de Minas Gerais. Em tentativa clandestina de furar a fila da vacina, eles receberam soro em vez do imunizante da Pfizer, segundo suspeitas da Polícia Federal.



As fabricantes das vacinas já autorizadas no Brasil afirmam que só vendem ao Ministério da Saúde e a iniciativas como a Covax Facility, consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).