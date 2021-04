Senador Ciro Nogueira (PP) Marcelo Camargo / ABr

Por IG - Último Segundo

Publicado 11/04/2021 16:32

Rio - O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, criticou a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), de abrir a CPI da Covid, que vai avaliar supostas omissões e ingerências do governo federal frente à pandemia de Covid-19. Em entrevista ao Metrópoles, Nogueira disse que a CPI "não vai ajudar em nada as pessoas que estão morrendo".

Liderança do Centrão, base aliada ao presidente Jair Bolsonaro, o senador criticou a CPI, mas defendeu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dê prosseguimento à sua instalação.

"É uma decisão errada, mas que tem de ser cumprida. Critico totalmente, mas ele [Barroso] tem poder para isso. Temos que respeitar as instituições, sou favorável de que seja cumprida totalmente essa determinação. Eu não questiono isso [a legitimidade da decisão]. Eu questiono o momento em que ela está sendo instalada”, explicou. “A instalação de uma CPI, neste momento, não vai ajudar em nada as pessoas que estão morrendo, que estão sofrendo. Mas decisão judicial se cumpre".

Depois da decisão de Barroso, Bolsonaro sugeriu que o Senado colocasse em tramitação os pedidos de impeachment de ministros do STF. Nogueira afirmou ao Metrópoles que Pacheco não deve atender ao pedido do presidente.

"O Senado tem um presidente muito equilibrado, que tem tido posições firmes, corretas e coerentes nesse processo. E um erro não se corrige com outro erro. Eu posso discordar, e discordo radicalmente da posição do ministro Barroso, mas ele tem um direito, é legítimo da sua parte", analisou.