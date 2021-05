Presidente da República Jair Messias Bolsonaro Marcos Correa

Publicado 06/05/2021 21:31

O presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TS), durante uma live nesta quinta-feira (6). Em entrevistas recentes, Barroso reafirmou a segurança da urna eletrônica e disse que o uso do voto impresso "causará um caos nas eleições". O chefe de estado criticou o voto por meio da urna e garantiu que, em 2022, o Brasil terá eleições com voto impresso. Vale salientar que, desde sua adoção em 1996, nenhum caso de fraude foi comprovado com o uso da urna eletrônica. Especialistas garantem que a urna eletrônica é o que há de mais moderno em termos de segurança da informação para garantir a integridade, a autenticidade e, quando necessário, o sigilo das eleições.

"Eu acho que ele é o dono do mundo, o Barroso, só pode ser. O homem da verdade absoluta, não pode ser contestado. Eu estou preocupado se Jesus baixar a terra ele vai ser boy do ministro Barroso", disse Bolsonaro ironizando.

"Ninguém aceita mais esse voto que está ai. Como vai falar que esse voto é justo, que não é fraudado? Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto impresso. Se não tiver voto impresso é sinal de que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado", completou o presidente.

Barroso já havia defendido a urna eletrônica em outra oportunidade. "A urna eletrônica no Brasil nos ajudou a derrotar um passado em que as fraudes eleitorais faziam parte da história do Brasil. Não mais é assim", afirmou.

