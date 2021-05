"Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do COAF", afirmou o governador na publicação. Estadão Conteúdo

O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), através das redes sociais respondeu um post do filho do presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL). Doria disse que caso vá até a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, vai depor com a "verdade" e "piorar a situação" dos bolsonaristas. A informação é do Estado de Minas.



Bananinha, enquanto você produz fakenews e cloroquina, com esse ovo vamos produzir 2 doses da Butanvac.



Podem me chamar na CPI que vou.

Quem não deve, não teme. Não foge de CPI nem do COAF.



Sobre os kits intubação, estamos fazendo aqui o trabalho que o papai não fez.



Abraços pic.twitter.com/m2HMeZWnCd — João Doria (@jdoriajr) May 26, 2021

Doria fez menção a um post feito por Eduardo Bolsonaro no Twitter, questionando se o governador iria até a CPI e responderia sobre a demora na compra de medicamentos para o kit intubação. O governador de São Paulo chama Eduardo de "bananinha" e diz estar fazendo o trabalho que Jair Bolsonaro não fez.