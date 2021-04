Segundo conta a Polícia Militar, no momento em que adolescente soltava fogos de artifício, acontecia um confronto na região entre policiais e criminosos e jovem acabou sendo atingido PxHere

Por IG - Último Segundo

Publicado 12/04/2021 10:43

Rio - No domingo (11), em Santa Rita, na Paraíba, um adolescente de 14 anos, foi baleado nas costas no momento em que soltava fogos de artifício em um campo de futebol da região. Ele continua internado no Hospital de Emergência e Trauma. As informações foram apuradas pelo Portal T5.

De acordo com as informações das autoridades, o jovem foi socorrido na caçamba de uma caminhonete da Força Tática da polícia e encaminhado para uma unidade de saúde em João Pessoa. Lá, ele passou por procedimentos de emergência e continua internado em estado estável.

Ainda segundo conta a Polícia Militar, no momento em que adolescente soltava fogos de artifício, acontecia um confronto na região entre policiais e criminosos e jovem acabou sendo atingido. Os criminosos conseguiram fugir das autoridades pela área de vegetação e até o momento, ninguém foi preso.