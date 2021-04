Por IG - Último Segundo

12/04/2021

Rio - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) representará no Conselho de Ética do Senado contra o também senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO). A alegação será de que Kajuru quebrou o decoro parlamentar ao tornar pública uma gravação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são da jornalista Bela Megale.

Pessoas próximas afirmam que Jair não sabia que estava sendo gravado e que ele recebeu a notícia de que a conversa seria divulgada com surpresa.

Kajuru alega que avisou Bolsonaro sobre a gravação 20 minutos antes de divulgá-la. O senador completou ao dizer que Jair conversou com ele "sabendo que a conversa poderia ir ao ar" e que "a conversa era política e todo mundo tem que ter acesso a ela".

Na manhã desta segunda-feira (12), o presidente conversou com apoiadores no Palácio do Alvorada e criticou o episódio ao declarar: "A que ponto chegamos no Brasil".

Segundo Bolsonaro, "não é vazar. É te gravar. Gravação só com autorização judicial. Gravar o presidente e divulgar... E outra, só para controle, falei mais coisa naquela conversa. Pode divulgar tudo, da minha parte".