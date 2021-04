Brasil

Em novo trecho da conversa com Kajuru, Bolsonaro ameaça agredir senador Randolfe Rodrigues

Parlamentar é líder da oposição no Senado e autor do pedido para instalação da CPI com objetivo de investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia

Publicado 12/04/2021 13:21 | Atualizado há 5 minutos