Carro foi roubado enquanto levava um carregamento de 1.250 doses da vacina contra a gripe

Publicado 12/04/2021 14:42 | Atualizado 12/04/2021 14:50

Nesta segunda-feira (12), no Maranhão, um veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Timon, foi roubado enquanto levava um carregamento de 1.250 doses da vacina contra a gripe, Influenza H1N1. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

De acordo com Júnior Bacelar, secretário de Segurança, foi pelas 10h30 que o carro foi roubado em frente a Policlínica de Timon e com isso, a Polícia Civil, Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para localizarem o veículo roubado.

As autoridades atuam no local do crime com ajuda de perícias na região em que veículo foi encontrado. “Vão buscar as câmeras para entender a dinâmica do roubo e procurar saber se foi apenas um assalto a veículo ou se foi intencional para levar as vacinas”, declarou Bacelar, segundo o portal Cidade Verde.

Através de nota, a prefeitura de Timon se manifestou dizendo que roubo não “compromete a vacinação contra a gripe”. A campanha terá seu início na terça-feira (13) para crianças de até seis meses de vida e menores de dois anos.