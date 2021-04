Gustavo Henric Costa, o Guti (PSB), prefeito de Guarulhos Divulgação

Por iG

Publicado 12/04/2021

Guti (PSD), prefeito de Guarulhos, cidade da região metropolitana de São Paulo, foi indicado ao “World Mayor 2021”, premiação que celebra prefeitos de destaque ao redor do mundo no combate à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

O prefeito guarulhense, que está no segundo mandato, foi o único político brasileiro e um dos três sul-americanos a ser indicado ao prêmio.

A premiação internacional , que celebra boas gestões de líderes municipais, em 2021 escolheu candidatos ”que convenceram seus concidadãos de que lutam por uma sociedade civil mais igualitária, unida e tolerante”, explica a organização.

Segundo dados do boletim epidemiológico da cidade, Guarulhos registrou até a última sexta-feira (9), 55 mil casos e 2,891 mortes em decorrência da Covid-19