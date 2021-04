A causa do ocorrido está sendo investigada pela polícia Reprodução

Publicado 12/04/2021 09:15

Rio - Neste domingo, um homem fez uma funcionária da GOL de refém no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Além de ameaçar perfurar o pescoço da mulher com uma caneta, ele alegou estar com uma bomba na mochila e solicitou a presença da Polícia Federal no local. Após intervenção dos oficiais, a refém foi liberada sem ferimentos. A causa do ocorrido está sendo investigada pela polícia.

O caso aconteceu no terminal doméstico do aeroporto, em frente ao portal 213, onde sairia um voo para Maceió às 23h05. O momento foi gravado e divulgado por passageiros à pedido do homem e é possível ver o momento em que ele diz estar com uma bomba e ameaça: "Se vier, eu furo. A caneta está na [artéria] carótida dela, ninguém reage".

Veja as imagens:

Um homem faz uma refém no aeroporto de Guarulhos, afirma que está com uma bomba. pic.twitter.com/bGKba7Uwtz — Jean. (@jeanmenecucci) April 12, 2021

O Aeroporto de Guarulhos informou que a causa do ocorrido ainda está sob investigação. "Os órgãos responsáveis pela segurança do Aeroporto foram acionados para controlar um passageiro que, utilizando uma caneta, fez uma tripulante como refém em um dos portões de embarque do terminal 2. A ocorrência foi controlada em poucos minutos pela Polícia Federal, em total segurança e não houve feridos. O incidente não impactou as atividades e as operações do aeroporto. O passageiro foi encaminhado para delegacia e as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas autoridades competentes".

Em nota, a GOL afirmou que está dando o suporte necessário a colaboradora, que não se feriu e está bem. "A Polícia Federal está no comando das investigações e a Companhia está à disposição para prestar todo o suporte necessário. A ocorrência ficou restrita à sala de embarque do aeroporto e o envolvido no caso não era passageiro da GOL em nenhum dos seus trechos de origem ou destino", diz a nota.