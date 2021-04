Alemanha vai negociar com a Rússia possível compra da Sputnik V AFP/Arquivos

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:05

Após pedido do Fundo Soberano Russo, a viagem de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para realizar uma inspeção nas duas fábricas da vacina Sputnik V foi adiada.



A inspeção marcada inicialmente para os dias 15 a 21 na empresa JSC Generium será realizada de 19 a 23 deste mês, acontecendo, assim, no mesmo período da visita na empresa UfaVita.

Com essa mudança, as duas equipes de especialistas da Anvisa sairão do Brasil juntas e as inspeções ocorrerão concomitantemente. A nova data da viagem ainda será confirmada após a emissão das passagens.

Objetivo

Por ser um produto de alta complexidade biológica e estéril, a produção de vacinas deve seguir níveis elevados de exigência técnica, que envolve todos os aspectos que podem influenciar na produção da vacina.



Durante a atuação in loco serão verificados os processos de trabalho, as estruturas físicas das áreas de produção, armazenamento e laboratórios de controle de qualidade, além da documentação do sistema de garantia de qualidade da empresa.