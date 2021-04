Motorista de ônibus é agredido ao pedir para passageiro usar máscara em Campinas Reprodução

Por iG

Publicado 19/04/2021 20:06 | Atualizado 19/04/2021 20:11

São Paulo - Em Campinas (SP), um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro na última sexta-feira (16) após pedir para que ele colocasse a máscara de proteção contra a Covid-19 ao entrar no veículo. O item é considerado obrigatório nos espaços públicos da cidade.



O vídeo do momento em que Marivaldo Oliveira pede com educação para que o passageiro coloque a máscara circula pelas redes sociais. No entanto, o homem, que havia acabado de entrar no veículo, fica irritado com a situação e desfere socos no rosto do motorista antes de descer e ir embora.

"Recebi um murro, e o sangue desceu logo. Quebrou o osso do meu nariz e meu olho está todo roxo", disse a vítima. "Quero falar com você, colega de trabalho: se previnam, não deem vacilo que eles estão agressivos. Até quando vão continuar essas pessoas agredindo nós, motoristas de ônibus? Tomem cuidado, nosso trabalho não é fácil", continuou, fazendo um alerta aos colegas de profissão.

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (Setcamp) disse que repudia "qualquer forma de violência". "Ele apenas cumpriu a determinação das autoridades sanitárias sobre o uso obrigatório de máscara dentro dos ônibus do transporte coletivo urbano", escreveu. De acordo com o Setcamp, o caso está sendo analisado e o motorista agredido está recebendo o apoio necessário. O agressor, no entanto, ainda não foi localizado.