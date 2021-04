Brasil

Estabilização em níveis altos das taxas da covid-19 no AM preocupa especialistas

Situação semelhante se repete entre as internações, também em tendência de estabilidade, com média 37 hospitalizações por dia, o que é 10% superior ao registrado no começo de dezembro

Publicado 21/04/2021 14:11 | Atualizado há 2 horas