Opas promove campanha de apoio a vacinação Imagem Arquivo

Por Agência Brasil

Publicado 24/04/2021 13:33 | Atualizado 24/04/2021 13:54

As vacinas nos aproximam. Com esse tema e com foco na prevenção contra a covid-19 e a influenza, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) começa hoje (24) a 19ª edição da Semana de Vacinação das Américas.

Até o dia 30 de abril, em eventos regionais e globais, a entidade pede que países da região intensifiquem o chamado para que a população se vacine e preencham lacunas de imunização geradas pelas interrupções nos serviços de saúde durante a pandemia.

Brasil

No Brasil, o Ministério da Saúde vai distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan, para imunizar um público-alvo de 79,7 milhões de pessoas. A campanha segue até o dia 9 de julho.

“O programa nacional de imunização do Brasil é um dos mais abrangentes que nós temos na nossa região das Américas. E não temos dúvida de que vamos atingir a meta de vacinação, não somente de influenza, mas também de todas essas vacinas que trazem vida às nossas famílias”, disse a representante da Opas no Brasil, Socorro Gross.

Covid-19

Gross também destacou que a entidade está empenhada, junto aos demais países das Américas, para que a região tenha mais vacinas contra o novo coronavírus.

“No Brasil, existem duas instituições que, para nós, são patrimônio da humanidade: a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, que nos ajudam nesse sonho que nossa região precisa cumprir que é ser mais independente na produção de vacinas. Nossa organização está ao lado do Ministério da Saúde fazendo as tratativas para ter mais vacinas”, acrescentou.

Grupos

No caso da influenza, a imunização no Brasil será feita em três etapas. Os grupos prioritários são:

• crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

• gestantes e puérperas;

• povos indígenas;

• trabalhadores da saúde;

• idosos com 60 anos ou mais;

• professores do ensino básico e superior;

• pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

• pessoas com deficiência permanente;

• forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;

• caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

• trabalhadores portuários;

• funcionários do sistema prisional;

• adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

• população privada de liberdade.

Intervalo

Como duas campanhas de vacinação estão em andamento de forma simultânea no país (gripe e covid-19), a orientação do ministério é que a dose contra o coronavírus seja priorizada entre os grupos prioritários. Com isso, a população-alvo da campanha contra a influenza que ainda não recebeu doses contra a covid-19 deve ser imunizada primeiramente contra o coronavírus e só depois contra a gripe, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses.

Balanço

Ainda segundo a pasta, até a última sexta-feira (23), mais de 56 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus foram distribuídas a todos os estados e ao Distrito Federal de forma proporcional – dessas, mais de 36,8 milhões já foram aplicadas.