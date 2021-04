Anvisa se reúne no dia 26 para decidir sobre importação da Sputnik V Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 13:12 | Atualizado 25/04/2021 14:22

A Diretoria Colegiada da Anvisa realiza marcou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária para avaliar os pedidos de importação da Sputnik V, vacina russa desenvolvida pelo Instituto Gamaleya contra a covid-19. Também está prevista a reunião ordinária da diretoria, que já faz parte do calendário da agência.



"A data da reunião foi marcada em razão do prazo de 30 dias definido pela Lei, e confirmado pelo STF, para que a Anvisa avalie os pedidos de importação de vacinas para covid sem registro", explicou a agência, reforçando que os pedidos foram feitos por alguns estados e municípios.



Os brasileiros estão na Rússia desde sexta-feira, 16, e o relatório com as informações coletadas ajudará na decisão.

Entre os temas que serão abordados, estão os pedidos de importação da vacina Sputnik feitos por estados e municípios, o pedido de uso emergencial de um novo medicamento para Covid e outros temas da pauta da Anvisa.



Além de decidir sobre a Sputnik V, a Anvisa marcou para a terça-feira, 27, às 15 horas, uma reunião para apreciar o pedido de uso emergencial da "combinação dos medicamentos biológicos banlanivimabe e etesevimabe, do laboratório Eli Lilly do Brasil Ltda".



As duas reuniões terão transmissão pelos canais da agência.

Confira a agenda da semana



Segunda-feira – 26/4 – 18h



Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada para apreciar pedidos de importação da vacina Sputnik V feitos por estados e municípios.



A data da reunião foi marcada em razão do prazo de 30 dias definido por lei, e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Anvisa avalie os pedidos de importação de vacinas para Covid sem registro.



Terça-feira – 27/4 – 15h



Reunião Extraordinária da Diretoria Colegiada para apreciar o pedido de uso emergencial da combinação dos medicamentos biológicos banlanivimabe e etesevimabe, do laboratório Eli Lilly do Brasil Ltda.



A solicitação de uso emergencial foi encaminhada pelo laboratório no último dia 30 de março.



Quinta-feira – 29/4 – 10h



Realização da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada. A pauta traz uma série de temas relacionados às áreas de regulação da Anvisa.



*Com informações do Estadão Conteúdo