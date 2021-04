Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello é flagrado sem máscara em shopping Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 13:19

Manaus - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi fotografado andando sem máscara em um shopping de Manaus. O flagrante foi feito no último domingo (25), por uma moradora da capital amazonense.

A imagem foi compartilhada no Instagram, mas depois a mulher excluiu a foto alegando que "preferia evitar estresse", informou o jornal Extra.

Ainda de acordo com a autora da fotografia, ela questionou Pazuello sobre a falta da proteção e o ex-ministro teria respondido "que tinha que comprar uma".



Ainda no domingo, Pazuello esteve em um café da manhã com o coronel Menezes, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus. Em uma das fotos do encontro, Menezes e Pazuello aparecem acompanhados de outras três pessoas, sem máscara, sentados em uma mesa.