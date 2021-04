Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Reprodução/ Secretaria Estadual de Meio Ambiente de São Paulo

Por iG

Publicado 26/04/2021 18:38 | Atualizado 26/04/2021 18:40

Brasília - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, comentou nesta terça-feira (26) sobre a notícia-crime protocolada contra ele pelo delegado Alexandre Saraiva, superintendente da PF do Amazonas. Em entrevista ao programa Opinião no Ar, da RedeTV, Salles disse que está "ao lado da lei" e que se trata de uma "busca por holofote" por parte do delegado.



"A notícia-crime foi uma busca de holofote e ele está querendo aparecer com essa situação toda(...) Eu estou sempre ao lado da lei. Ao contrário da narrativa que ele tentou criar, nós não somos contra a Polícia Federal."

A notícia-crime foi protocolada no último sábado (14). Saraiva pede investigação das ações de Salles e do senador Telmário Mota (PROS-RR), acusados de atrapalhar medidas de fiscalização ambiental e patrocinar interesses privados.

"Nesse caso especificamente, nós estamos falando de um inquérito presidido pelo Saraiva. Não é a Polícia Federal, é ele", disse Salles. "Essa questão dele presidir o inquérito já mostra uma falta de imparcialidade. Mas isso a corregedoria da PF vai apurar."

Alexandre Saraiva deixou a superintendência da PF no Amazonas um dia após a apresentação da notícia-crime. O lugar hoje é ocupado pelo delegado Leandro Almada. Segundo o ministro do meio ambiente, Saraiva foi exonerado por dar entrevistas à imprensa.

O delegado será ouvido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (26), a partir das 16h.