Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciências biológicas, localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e vinculada ao Ministério da Saúde Erasmo Salomão / Ministério da Saúde

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 21:51

A Anvisa aprovou, nesta sexta-feira (30/4), que Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) possa produzir o Insumo Farmacêutico Biológico (IFA) da vacina Covid-19 dentro do escopo de transferência de tecnologia da Astrazeneca para Bio-Manguinhos.

Sendo assim, a Fiocruz está autorizada a iniciar a produção de lotes pilotos em escala comercial, da vacina Covid19 (recombinante) com o IFA produzido no Brasil. A produção será destinada ao SUS. Após a realização dos testes, a Fiocruz deve solicitar a inclusão do insumo no registro ou fazer um pedido de autorização de uso emergencial.

Publicidade

A aprovação técnica veio após a inspeção que verificou as Boas Práticas de Fabricação da linha de produção e concluiu que Bio-Manguinhos cumpre os requisitos das Condições Técnico-Operacionais (CTO) para iniciar a produção de lotes.

A instituição trabalha com a previsão de que a "validação dos processos do IFA nacional" esteja concluída no fim do primeiro semestre de 2021 para depois solicitar a inclusão do novo local de fabricação do insumo no registro da vacina. "Com isto, a partir de agosto, a Fiocruz já começará a entregar vacinas 100% produzidas em Bio-Manguinhos/Fiocruz", informa a fundação.