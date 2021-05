Presidente Jair Bolsonaro EVARISTO SA/AFP

Por iG Último Segundo

Publicado 02/05/2021 12:12

No sábado (1º), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram para as ruas e fizeram uma manifestação em prol do atual governo no dia do trabalhador. Bolsonaro postou um vídeo em suas redes sociais dizendo estar junto com os manifestante. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

No vídeo compartilhado em suas redes, mostra pessoas aglomeradas contando o Hino nacional. Manifestação aconteceu em São Paulo, apesar de o presidente não ter apontado a cidade em sua publicação. “Estamos juntos”, disse ele:

- Estamos juntos.

- Brasil acima de tudo!

- Deus acima de todos!



. Mais informações diárias atualizadas em nosso Telegram: https://t.co/O8KTejUGuL pic.twitter.com/jRRl2N4t4Q — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 2, 2021

Preferindo não se juntar a aglomeração, o presidente utilizou o helicóptero da Força Aérea Brasileira para sobrevoar, durante 30 minutos, a manifestação de seus apoiadores em Brasília. Logo após o passeio, voltou para sua residência, o Palácio da Alvorada.

Eduardo Bolsonaro, deputado estadual conhecido como o "filho 03" do presidente, estava presente no ato e discursou a favor do atual governo na Esplanada dos Ministérios.

“Que bonito tirar esse 1º de maio daqueles vagabundos sindicalistas lá. Vai entrar pra história. Sindicato de professores protestando pra não ter aula e depois vão bater na porta do governo pra pedir dinheiro, sabe-se lá pra fazer o quê. Pra fazer hospital não é, né?!”, disse em trecho do discurso.

- Av. Paulista/SP.

- O Brasil é verde e amarelo.

- Obrigado pela confiança.

- Devemos lealdade a vocês. pic.twitter.com/JwemH6KIjG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 1, 2021

Foi a segunda postagem feita por Bolsonaro para agradecer seus apoiadores que se propuseram a fazer uma manifestação em meio a um momento crítico da proliferação do novo coronavírus , atingindo a marca de 400 mil mortos.



