Ao todo, 14.754.910 diagnósticos já confirmados desde o início da pandemia. Reprodução

Por IG Saúde

Publicado 02/05/2021 20:01

Rio - O Brasil registrou 1.202 novas mortes por covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretário de Saúde (Conass). Com isso, o país atingiu a marca de 2.400 mortes diárias na média móvel. No total, o Brasil contabilizou 407.639 óbitos desde o início da pandemia no país.

De acordo com o levantamento, entre sábado e domingo, o país registrou 28,9 mil novos casos da doença e já soma 14.754.910 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia.

Publicidade

O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de casos, com 5.323 diagnósticos, enquanto Minas Gerais foi o estado mais mortal em um dia, com 253 registros. O Acre registrou o menor número de novos casos, com 136 registros. Roraima foi o único estado que não registrou mortes em 24 horas.

Vacinação



Publicidade

O painel de vacinação contra a covid-19 do Ministério da Saúde informou que até o momento 43 milhões de doses foram aplicadas. Os dados mostram que pouco mais de 29,3 milhões receberam apenas a primeira dose, enquanto 13,7 milhões já estão totalmente imunizados.



Segundo o levantamento, São Paulo é o estado que apresenta o maior número de imunizados, com 9.589.956 pessoas vacinadas. Roraima, tem 112.626 imunizados, o estado com menor índice de vacinação.