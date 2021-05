Foram detectados 29.916 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas Reprodução

Publicado 17/05/2021 18:23

o Brasil registrou 786 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) desta segunda-feira (17).



Além disso, foram mais 29.916 novas infecções. Com a atualização, o Brasil chegou ao número de 436.537 mortes pela Covid-19. Já o número de infectados está em 15.667.391.

A média móvel de mortos está em 1.901; assim, é o 117º dia que o país registra média maior que 1.900 mil mortos por dia. Já a de casos confirmados aumentou de 63.241 para 63.914.



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (104.295), Rio de Janeiro (48.024) e Minas Gerais (37.557). As unidades da Federação com menos óbitos são Roraima (1.571), Acre (1.620) e Amapá (1.622).

Em relação aos casos confirmados, São Paulo também lidera, com mais de 3 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,4 milhão, e Rio Grande do Sul, com pouco mais de 1 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre, com 80.561, seguido por Roraima (100.084) e Amapá (109.272).



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.



Desde o início de junho, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.