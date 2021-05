Por IG - Último Segundo

Publicado 03/05/2021 10:26

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) exaltar a decisão do Congresso de El Salvador que destituiu a Suprema Corte do país e seu procurador-geral, o também deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara Federal, classificou o posicionamento do parlamentar como "muito grave". Veja a publicação:

Muito grave o comentário do deputado Eduardo Bolsonaro. https://t.co/hGjBuh5Aor — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) May 3, 2021

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, possui maioria no Parlamento e seus aliados aprovaram a destituição dos cinco magistrados da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça, a mais alta Corte do país.

A justificativa de Bukele para a atitude foi a de que os juízes da Suprema Corte tiraram seu poder para conduzir a pandemia. Em agosto do ano passado, o atual presidente declarou que "se fosse um ditador", já teria "fuzilado todos" os magistrados.

A comunidade internacional criticou a atitude de Nayib. José Miguel Vivanco, Diretor do Human Rights Watch em assuntos relacionados às Américas, declarou que "Bukele rompe com o império da lei e busca concentrar todo o poder em suas mãos".