Por O Dia*

Publicado 04/05/2021 11:49 | Atualizado 04/05/2021 14:59

Um adolescente de 18 anos invadiu, na manhã desta terça-feira (4), a Creche Aquarela Berçário, em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, e matou, ao menos, três crianças e dois adultos, segundo o Corpo de Bombeiros. Conforme informações da Polícia Militar, o adolescente entrou na unidade educacional armado com um facão e começou a golpear professores e alunos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o autor desferiu golpes também contra o próprio pescoço, além de abdome e tórax. Ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital em Pinhalzinho.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes das polícias Militar e Civil, bem como o Corpo de Bombeiros Militar e o Instituto Geral de Perícias estão no local e a ocorrência ainda está em andamento.

A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), anunciou, nesta terça-feira, que decretará luto oficial de três dias no Estado após o ataque. O governador afastado, Carlos Moisés (PSL), lamentou o ocorrido.

"Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste", publicou Moisés no Twitter.

Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste. — Carlos Moisés (@CarlosMoises) May 4, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo.