Diretor do Butantan comenta escassez de insumos para produção da Coronavac: 'pode faltar vacina'

Dimas covas relacionou a falta do insumo com o posicionamento do governo federal, em relação a China, que atrapalha a importação do material

Publicado 06/05/2021 11:22 | Atualizado há 3 horas