Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello foi flagrado sem máscara em shopping no dia 25 de abril Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 06/05/2021 22:20 | Atualizado 06/05/2021 22:24

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello recebeu a visita do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, nesta quinta-feira (6) em Brasília.



O encontro acontece dois dias após Pazuello alegar ter tido contato com dois servidores infectados pela covid-19 como motivo de não ir até o Senado depor na CPI da Covid

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, apesar da suspeita de infecção, o ex-ministro não vem mantendo cuidados. No Hotel de Trânsito de Oficiais, no Setor Militar Urbano, onde mora, o general foi visto circulando sem máscara e usando um telefone da recepção.



Caso comprovado, a falsa declaração de Pazuello pode ressaltar em falta gravíssima na Comissão de Inquérito Parlamentar.

Publicidade

O líder da oposição e vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou o atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga sobre sua posição a respeito do contato com pessoas infectas, que respondeu que o contaminado deve manter o isolamento social.