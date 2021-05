Por IG - Último Segundo

Publicado 07/05/2021 09:38

Rio - Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, prestará depoimento à CPI da Covid na próxima quarta-feira (12) e já possui sua tese de 'defesa': irá relatar que insistiu para que o Planalto tivesse comprado as vacinas Sputnik V e Covaxin ainda em 2020. As informações são da jornalista Mônica Bergamo.

Parte da estratégia de Wajngarten é isentar o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), de eventuais erros na condução da pandemia. Em entrevista no último mês à revista Veja, o ex-comandante da Secom afirmou que o chefe do executivo federal é mal assessorado e declarou que houve "incompetência e ineficiência" por parte do Ministério da Saúde.

Publicidade

Segundo autoridades de Brasília, Fábio havia procurado dezenas de pessoas para tentar convencer o Planalto a adquirir as duas vacinas e a aceitar um acordo com a farmacêutica norte-americana Pfizer. Entre os procurados estão o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, e os ministros Luis Fux e Gilmar Mendes, do Supremo Tirbunal Federal (STF).